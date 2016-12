Carmen Prieto: “No me gusta seguir las tendencias”

La destacada bolerista y actriz nacional protagoniza la edición de octubre del ciclo “Grandes Chilenas” de “Mujeres”, un clásico en la programación de Radio U. de Santiago (94.5 Fm, 124Am y online www.radiousach.cl)

En conversación con la creadora de este espacio, la periodista Gabriela Martínez, la cantautora presenta su más reciente espectáculo musical “Color Violeta, homenaje a una Parra chilena”, y adelanta en exclusiva su próximo proyecto, que la tendrá de regreso en el teatro. Puede escuchar la entrevista completa en el PODCAST.

Marco Espinoza P.

Carmen Prieto (Concepción, 1965), hija de un destacado violinista y una abogada, se conecta muy temprano con la música, al asistir a los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Chile. Uno de sus recuerdos más queridos es presenciar en vivo la interpretación de “El bolero” del compositor Maurice Ravel. “Era sentir la música, el escenario y el concepto del ensayo. Fue marcador y definitivo en mi vida; fue iniciático”, rememora la cantante con la emoción intacta de ese momento.

En conversación con la periodista Gabriela Martínez, la cantante y actriz señala que aquella experiencia es uno de los impulsos para su trayectoria artística, que ha manejado con libertad y sin etiquetas de ninguna índole. Y es que desde el ámbito familiar, Carmen es testigo de los matices que pueden tener lo “tradicional”. “Mi mamá salía a trabajar y volvía en la noche. Es mi papá, quien almorzaba todos los días con nosotros, porque tenía los horarios de músico, ensayaba con la Sinfónica dos veces a la semana en la mañana y tenía conciertos los viernes. Sus horarios eran maternales”, plantea.

Hasta el Golpe Militar de 1973, su madre se desempeña en la oficina jurídica de la Universidad Técnica del Estado. En tanto, su padre, había fundado en este mismo Plantel, una camerata y tenía listos los afiches publicitarios de la programación. Todo queda trunco. Con el correr del tiempo, los grandes afiches de esa temporada nunca realizada le sirven a Carmen y sus hermanos para forrar cuadernos y libros escolares.

Color Violeta

Carmen Prieto ha tenido meses agitados. En agosto pasado emprende una extensa gira por Colombia, que contempla nueve conciertos en siete ciudades, gracias al patrocinio de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. En la ocasión presenta su más reciente montaje teatro/musical “Color Violeta, homenaje a una Parra chilena”, donde rinde tributo a la vida y obra de la autora de “Gracias a la Vida”, en la inauguración de las actividades por su centenario.

El público colombiano una vez más le regala su cariño y reconocimiento. Así mismo ocurre en cada visita a Cuba, Perú, Argentina y Uruguay, donde tiene un prestigio indiscutido y la hacen sentir “como en casa”. Aquello contrasta con la incomprensión y omisión que muchas veces tiene en nuestro país, desde el momento en que elige interpretar boleros, en vez de canciones protesta.

“Con Chile hay un sentimiento doloroso, pero lo he ido asumiendo como algo muy natural. No es la primera vez que se conoce menos la obra de un artista. Y quizás es porque no me gustan las tendencias y, en el fondo, elijo caminos donde no tenga que competir. En el aspecto político, lo resuelvo con mi presencia, con el estar ahí acompañando. El protagonismo, en el ámbito artístico, se lo dejo a otros”, advierte con firmeza.

Regreso al teatro

En la actualidad, Carmen Prieto se encuentra en pareja con el escritor y economista Jorge Scherman Filer, reconocido por su obra que abarca novela, cuento y ensayo.

“Jorge es un hombre que llegó a mi vida para llenar muchos espacios. Lo admiro y lo quiero mucho”, señala la cantante, quien adelanta en exclusiva con el programa “Mujeres”, que se encuentran en pleno trabajo de un proyecto teatral conjunto. Su trayectoria como actriz tiene como hitos la primera versión de “La Negra Ester”, y el aclamado monólogo “María Bonita”, donde representa a la mexicana María Félix.

Si desea revisar la entrevista completa, le invitamos a escuchar el PODCAST.