Destacada neurocientífica llama a terminar con el “divorcio entre ciencias y políticas públicas”

La reconocida Dra. Andrea Slachevsky Chonchol, especializada en enfermedades de trastorno demencial, quien lleva años estudiando cómo funcionan las rutas de información en el cerebro, valora la pronta presentación del Plan Nacional de Demencia, en entrevista con el ciclo “Grandes chilenas”, del programa “Mujeres” de Radio U. de Santiago (94.5 Fm, 124 Am y www.radiousach.cl).

En conversación con la periodista Gabriela Martínez, creadora y conductora del espacio, la Dra. Slachevsky derriba mitos y prejuicios respecto a estas enfermedades catastróficas. “El Alzheimer no es consecuencia natural del envejecimiento. Puede ser una enfermedad sin cura, pero eso no significa que no podamos ofrecer ayuda”, señala.

Por Marco Espinoza P.

Después de años de discusión a distintos niveles, en los próximos meses, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet presentará el documento definitivo del Plan Nacional de Demencia, que contempla un nuevo enfoque respecto de la atención de las 180 mil personas que actualmente sufren alguna enfermedad con trastornos demenciales en nuestro país.

“El documento está listo y debería ser presentado pronto. Ya se asignaron fondos para proyectos pilotos en atención primaria y secundaria, y si bien no podemos curar el Alzheimer y otros tipos de demencia, sí podemos aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno. Tiene que haber una inclusión real”, señala la Dra. Andrea Slachevsky Chonchol, en entrevista con la periodista Gabriela Martínez, en el programa “Mujeres” de Radio U. de Santiago.

La especialista, cofundadora de la Corporación Profesional del Alzheimer y otras Demencias, valoró que se considere “un trato” respecto a este tipo de enfermedades, que a su juicio han estado “invisibilizadas por el sistema público, que entrega muy escasas estructuras diagnósticas y de apoyo”.

El Plan Nacional de Demencia plantea, entre otras áreas, un componente de sensibilización y educación de la comunidad respecto a las demencias, que según cifras oficiales, afectarán a cerca de 600 mil personas en 2050.

“Estamos llenos de mitos al respecto, pues el envejecimiento no equivale a demencia o perder las capacidades de manera significativa. También hay que educar al personal médico para respetar a los pacientes, no sólo en el momento de hacer el diagnóstico. No hay que confundir pérdidas de las capacidades cognitivas con el no respeto a la dignidad”, agrega la Dra. Slachevsky, quien desde hace años aborda este tipo de enfermedades desde un enfoque centrado en los derechos de los pacientes.

“Debe haber una legislación que considere la pérdida progresiva de capacidades de las personas enfermas de demencia. La declaración de interdicción provoca una situación aberrante, ya que implica la muerte social de estos pacientes”, plantea respecto al actual contexto jurídico.

Entre Santiago y París

Después del Golpe de Estado de 1973, Andrea Slachevsky y su familia deben partir al autoexilio a Francia. Si bien en aquellas tierras conoce la solidaridad del pueblo galo, su infancia se encuentra cruzada por el sentimiento de desarraigo, en medio de continuos viajes entre París y Santiago, pues su padre debió quedarse en Santiago.

“Siempre digo que fui hija de marineros durante algunos años. Lo que más me marcó de vivir durante tantos años afuera, es la sensación de no pertenencia y después, al regresar a Chile, sentir que mi infancia estaba en otro lado”, recuerda en entrevista con la periodista Gabriela Martínez, en el programa “Mujeres”.

“No me interesaba el colegio, porque iba a un establecimiento muy competitivo. Pero es interesante que si a uno le va mal, y tiene fracaso escolar, pueda reconstruirse”, señala Andrea.

En su caso, aquella reconstrucción, es a través de una exitosa carrera, tras titularse como médica neuróloga en la U. de Chile y optar por especializarse en la Université Pierre et Marie Curie de París, donde obtuvo su doctorado en Ciencias con especialidad en Cerebro, Conducta y Comportamiento.

Grandes aportes

Son años de aporte tanto en el ámbito clínico, como en el campo de la investigación y la academia. Entre sus obras destacan, Cerebro cotidiano que compila una serie de artículos publicados desde 2011 en Revista Qué Pasa, así como Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en co autoría con otros especialistas. Este libro es una guía para familiares y cuidadores, entregándoles herramientas claves –como ejercicios, por ejemplo- tanto para la atención del paciente, como para el autocuidado.

Dentro de sus últimas investigaciones y siempre con la mirada multidisciplinar con la que acomete su quehacer, comparte su entusiasmo pues junto a un equipo lograron adjudicarse un proyecto FONDAP que les permitirá estudiar a una cohorte de 300 sujetos con trastornos muy leves, y seguirlos durante tres años con una evaluación multidimensional para tratar de comprender las distintas trayectorias de envejecimiento.

Sin duda, un aporte significativo, pues por primera vez se acomete en Chile una investigación de esta índole y se espera tener resultados dentro de cuatro años, según precisó finalmente la científica.

La entrevista a la Dra. Andrea Slachevsky está disponible en el podcast en el programa “Mujeres” de Radio U. de Santiago, http://www.radio.usach.cl/programas/mujeres