Esgrimista Cáterin Bravo: “No quiero que mi hijo sea deportista de alto rendimiento”

En la entrevista en profundidad con la periodista Gabriela Martínez y también directora de Radio U. de Santiago,, la actual Vicepresidenta de DARChile, aborda los hitos de su carrera deportiva y los momentos más significativos de su biografía, que transcurre a medio camino entre Europa y Chile.

Luego de representar al país por más de 20 años, subiendo al podio en más de 12 ocasiones a recibir, por ejemplo, cuatro preseas de oro, y quedar clasificada en dos Juegos Olímpicos, sólo se quedó con una grave lesión a la espalda y sin seguridad social de ninguna índole. Esta experiencia no la quiere para su hijo mayor (13), quien fue número uno en categoría sub 11 en nuestro país y seleccionado nacional de esgrima; además, el año pasado se coronó vice campeón sudamericano de gimnasia artística.

“No quiero que mi hijo sea deportista, porque tengo sentimientos encontrados de lo que significa el alto rendimiento en Chile”. Esta aseveración resume su visión crítica ante la falta de apoyo del Estado para con sus deportistas.“Con cada cambio de gobierno debemos empezar de cero”, advierte la dirigenta, quien también ejerce como profesora de esgrima. En esta etapa como formadora, tiene como estudiante aventajada a Rosario Díaz del Río, quien a su juicio. “va a dar que hablar”.

Marco Espinoza P.

Producto del exilio de sus padres, Cáterin Bravo Aránguiz nace en Halle, Alemania, el 28 de diciembre de 1975. Tiene 5 años cuando la familia vuelve a hacer maletas y se traslada a Francia; es allí donde comienza a practicar la esgrima, siempre bajo la atenta mirada de su padre y gran mentor, Héctor Bravo Zamora.

“En mi familia se practica, come y respira esgrima”, señala la bisnieta, nieta, hija y hermana de cultores de este deporte, conocido como “el ajedrez físico”. Empujada por sus genes, es natural para ella querer seguir los pasos de sus hermanos mayores Héctor y Carlos, este último Maestros de Armas en Lyon.

En Francia, llega a ser campeona del ranking nacional cadete, y es abanderada en el Campeonato Mundial de esa categoría, en 1992. Son décadas marcadas por el arduo entrenamiento y los primeros logros deportivos, pero también por el desgarro que significa estar lejos del país donde estaban sus raíces y gran parte de su familia extendida.

La invención del abuelo

“Todavía recuerdo una tarea en el colegio, donde tenía que disertar sobre mi abuelo. Fue impactante, porque no sabía lo que era tener un abuelo o una abuela. Fue bastante incómodo, porque tuve que inventarlo”. Son las remembranzas de esta deportista, quien es la última hija del matrimonio Bravo-Aránguiz y solo tiene contactos con sus padres y hermanos, de allí que frente a este desafío escolar recurre a la figura de su padre. “Lo imaginé más viejo; fue algo muy duro pues no me gusta mentir” le confidencia emocionada, a la periodista Gabriela Martínez, creadora del espacio “Mujeres” de Radio Universidad de Santiago.

Cáterin Bravo reconoce que la muerte de su madre cuando tiene 17 años, marca un antes y un después en su vida, pues siempre fue mimada y sobreprotegida. Por esta razón, debe acompañar a su padre en un primer regreso a nuestro país. El encuentro con tíos y primos, la hace reconocerse en sus rasgos y gestos comunes. Sólo en ese momento, se corre el velo de esa “otra historia” que remite a la década del 70 y que sus padres jamás le contaron, como una forma de protegerla.

Fue una dolorosa historia que sólo conoce aquí. “Una vez, al ver una fotografía mía en el marcador del Estadio Nacional, fue muy duro, pues me encontraba en ese mismo recinto donde mi padre fue torturado”, señala la deportista, quien se apoya en la esgrima, para sobrellevar los momentos amargos.

La voz de los deportistas

A la par de la maternidad (tiene dos hijos: Pablo y Cristóbal), Cáterin desarrolla una destacada trayectoria deportiva; los datos hablan por sí solos: 15 veces ganadora del ranking nacional chileno y Campeona de Chile; 8 títulos de campeona Sudamericana; 4 medallas Panamericanas: Buenos Aires 2000- Rio 2001- Rio 2004- Reno 2011; 2 veces medallistas en torneos satélites internacionales FIE, Belgrado 2011 - Newcastle 2013; 2 Clasificaciones Olímpicas (Sídney 2000 - Londres 2012). Y 4 veces fue distinguida con el “Cóndor de Bronce”, premio otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile al “Mejor deportista del año” (1998, 2000, 2012 y 2013).

“Puedo comparar la realidad deportiva de diferentes países. Tenemos una diferencia abismante con los países potencia. Por lo tanto, el hecho que Chile, un país tan pequeño y tan poco desarrollado a nivel de cultura deportiva, logre tener una representante en unos Juegos Olímpicos (…)”. El haber llegado allí “Eso ya fue mi medalla”, señala sobre esa experiencia, que fundamenta su crítica respecto a la falta de apoyo a los deportistas activos y las posteriores condiciones de jubilación en las que quedan.

Tras comprobar la incomprensión de la opinión pública a esta realidad, la esgrimista decide asumir el nuevo desafío de ser la “voz de los deportistas”, al asumir la vicepresidencia en la Agrupación Nacional de Deportistas de Alto Rendimiento de Chile (DARChile).

Crítica respecto de la falta de apoyo gubernamental, plantea: “Durante los Juegos Olímpicos de Londres, dije que ser deportista de alto rendimiento y también mamá, hace que la beca simplemente no me alcance para pagar una niñera”.

“No puede ser que un deportista o entrenador que haya obtenido medalla en los Juegos Sudamericanos de Santiago 2014, aún no reciban sus becas o pagos. Con cada cambio de gobierno debemos volver a reunirnos con los directores y empezar de cero”, apunta la dirigenta, quien también ejerce como profesora de esgrima en el Club Deportivo Manquehue. En esta nueva etapa como formadora, tiene como estudiante aventajada a Rosario Díaz del Río, actual octavo lugar a nivel continental en categoría cadete. “Tiene mucho futuro mi pequeñita. Va a dar que hablar”, adelanta, con palabras llenas de orgullo.

