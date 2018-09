Reviva la última entrevista de Margot Loyola: "Todo Chile está dentro de mí”

"Todo Chile está dentro de mí, necesito tanto a mi país y no sé si me lo podré llevar conmigo a la otra vida", señaló Margot Loyola a Gabriela Martínez, periodista y conductora del programa Mujeres de la Radio Universidad de Santiago, en septiembre de 2014, casi un año antes de su muerte, el 3 de agosto de 2015. Este sábado 15 de septiembre se cumplen cien años del nacimiento de la folclorista e investigadora.

Nacida en Linares el 15 de septiembre de 1918, a tres días de conmemorarse el primer centenario de la Independencia, Margot Loyola Palacios fue la mayor de cuatro hermanos y vivió su niñez rodeada de música y canto.

En la última entrevista ofrecida a la emisora universitaria, Margot Loyola habló de su madre porque “toda la gente me encuentra parecida a ella, y puedo decir que me parezco por dentro y por fuera. Nunca se opuso a nada y por la libertad que me dio es que he podido hacer lo que todos saben por mi país”.

La folclorista se emocionó al hablar de su comadre Violeta Parra, a quien apoyó en sus comienzos como solista. “Margot Loyola es la mujer más chilena que he conocido, así decía Violeta Parra y ella cuando decía algo, caramba que era cierto… Ella decía que uno impone el momento de su muerte, yo le decía que no, que yo quería vivir para mí siempre, por eso impongo la vida, cada día… Por Dios que me ha hecho falta, habríamos tenido más alumnos, habríamos cantado mucho más a Chile las dos”.

Margot Loyola reconoce que para su familia fue difícil olvidar las costumbres del sur, “porque sabíamos tanto de campo como de ciudad, pero nos quedamos con el campo (…) nos sentimos mucho mejor con esa vida simple y directa que con la vida complicada de la ciudad”.

Sobre el trabajo del dúo El Parcito –agrupación que se reconoce heredero de su música y que grabó su canción “El Engreído” (Premio Altazor 2014)- la compositora reconoció “amar mucho a ese parcito… Una de ellas vino a mi casa y me dijo: vengo a que me enseñe Chile. Pero creo que ellas también me han enseñado mucho, porque aman nuestro país, tanto como yo. Todos estos jóvenes me hacen sentir igual que ellos. Estoy agradecida”.

