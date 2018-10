Sin pretexto-2018-10-05 00:00:00

Diálogo sobre los 30 años de Plebiscito con Carlos Azócar, sociólogo, académico FAE U. de Santiago; y Massimo Modonesi, académico UNAM, doctor en Estudios Latinoamericanos y en Ciencias Políticas. Entrevista telefónicas con Claudina Núñez, ex alcaldesa de PAC, dirigenta social en 1988; María Antonieta Saa, CORE Metropolitana, ex diputada e integrante del movimiento femenino en 1988; y Fanny Pollarolo, dirigenta del Movimiento Democrático Popular en 1988 y ex diputada